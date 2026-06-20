نائب عراقي يطلق النار على عمال بناء ويصيب اثنين في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة عاملين اثنين بجروح جراء حادث إطلاق نار من قبل عضو مجلس النواب العراقي مهيمن علي الحمداني، بمنطقة الحارثية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن النائب اطلق النار على عدد من عمال البناء أثناء تنفيذ أعمال ترميم في جامع الخنساء بمنطقة الحارثية في بغداد، الأمر الذي أسفر عن إصابة اثنين من العمال بجروح خطيرة.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة وتحديد المسؤوليات، فيما ما تزال الإجراءات القانونية والتحقيقية مستمرة.

يذكر أن النائب مهيمن الحمداني، قد أطلق النار على زوجته، في وقت سابق من العام الجاري، ما أسفر عن إصابة والدة الزوجة ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حادثة سابقة في كركوك، حيث ألقت القوات الأمنية القبض على 7 من عناصر حماية النائب نفسه، على خلفية تورطهم في اعتداء مسلح استهدف أسرة في قضاء الدبس شمال غربي المحافظة خلال تشرين الثاني من العام الماضي.