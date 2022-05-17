نائبة تبعث رسالة شديدة إلى الكاظمي: هل تعلم ماذا يحصل في ديالى؟

شفق نيوز/ حمّلت نائبة عن محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مسؤولية استمرار الهجمات "الإرهابية" في المحافظة، داعية الى تغييرات أمنية "حقيقية" لحماية المواطنين.

وخاطبت النائبة نورس محمود العيسى، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عبر وكالة شفق نيوز بالقول إن "ديالى واهلها ظُلِموا كثيرًا وكنا ننتظر منك ان تلتفت لأوضاعها بوقفةٍ جادةٍ وسريعةٍ لمعالجة بؤر الموت والهجمات الغادرة التي تطال المدنيين باستمرار دون أي معالجات ناجعة".

وأضافت النائبة عن ديالى، ان "خلايا داعش الارهابية عاودت هجماتها الارهابية مستهدفةً الابرياء في ناحية العظيم ما أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الأبرياء ضمن مسلسل دامٍ تقوده بقايا الجماعات الإرهابية".

وحمّلت العيسى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي "مسؤولية تكرار العمليات الارهابية في المحافظة"، مبينة ان "(داعش) لازال ينهش ديالى واهلها الأبرياء".

وأنتقدت النائبة مواقف القيادات الأمنية من "تكرار تلك الخروقات"، ودعت إلى "محاسبة المقصرين واجراء تغييرات أمنية حقيقية تعلي مصلحة المحافظة على ما دونها، وإسناد المهام الأمنية في المناطق الساخنة لشخصيات قادرة على المعالجة وحماية الأبرياء من تربص ومخططات عصابات الموت الظلامية".

وتتعرض مناطق أطراف العظيم بمحافظة ديالى لهجمات مستمرة وحوادث أمنية مستمرة بسبب قربها من طرق وخطوط تسلل عناصر (داعش) من المناطق الشاغرة والهشة أمنياً بين محافظتي كركوك وصلاح الدين.