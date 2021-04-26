ناقل سلاح ومتفجرات داعش "ابو اسلام" بقبضة الاستخبارات العراقية

شفق نيوز/ ألقت الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى، يوم الاثنين، القبض على ناقل الأسلحة والمتفجرات لتنظيم داعش جنوب شرقي المحافظة.

وذكرت مديرية الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات استخبارية دقيقة اكدت تواجد احد الارهابيين الخطرين والمكنى (ابو اسلام) وهو المسؤول عن نقل الاسلحة والمتفجرات لخلايا داعش الارهابي".

وبينت انه "تم على ذلك التحرك الفوري لمفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٥٠، وتمكنت من الاطاحة بالإرهابي والقبض عليه في قضاء مخمور بمحافظة نينوى"، مشيرة الى انه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.