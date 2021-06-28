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ناطق باسم الكاظمي يدين الهجوم الأمريكي على "الحشد" ويدعو للتهدئة: انتهاك سافر

Category: أمـن

Date: 2021-06-28T09:36:23+0000
ناطق باسم الكاظمي يدين الهجوم الأمريكي على "الحشد" ويدعو للتهدئة: انتهاك سافر

شفق نيوز/ دان الناطق باسم باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق يحيى رسول، يوم الاثنين، الهجوم الجوي الأمريكي الذي استهدف ليلة امس موقعاً على الحدود العراقية السورية.

وقال رسول في بيان وردد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم يمثل انتهاكا سافرا ومرفوضاً للسيادة العراقية والأمن الوطني العراقي وفق جميع المواثيق الدولية".

واضاف، أن "العراق يجدد رفضه ان يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه في السيادة على اراضيه ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات".

ودعا رسول الى "التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدين أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات".

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ فجر اليوم، بأن قصف أمريكيا استهدف قطاعات تابعة لكتائب سيد الشهداء المنضوية تحت الحشد الشعبي مما أدى إلى مقتل 4 عناصر وجرح عدد غير معلوم.

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