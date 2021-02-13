ناشط مدني يتمكن من اعتقال اثنين كانا يحاولان اغتياله في الناصرية

شفق نيوز/ كشف مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، عن تمكن الناشط المدني، احسان الهلالي، من الإيقاع بشخصين كانا يرومان اغتياله.

وفي تفاصيل العملية، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن " الهلالي ومنذ استهداف منزله الاسبوع الماضي بالرصاص والكتابة عليه عبارة (مطلوب دم)، اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع جيرانه"، مبينا أنه "تمكن مساء اليوم من الاطاحة بشخصين كانا يرومان زرع عبوة ناسفة أمام منزله".

وأوضح المصدر، أن "الهلالي اعتقل الشخصين وتعرف على هويتهم وهم يتبعان إلى إحدى الجهات المسلحة في المحافظة"، لافتا إلى أنه "قام بخلع ملابس المعتقلين وسحب اسلحتهم التي كانت بحوزتهم".

وأضاف، انه" تم ارسال (گوامة عشائرية) الى ذوي المعتقلين، بعد تسليمهم إلى أحد الوجاهات العشائرية في منطقة حي الشهداء (موقع الحادث)".