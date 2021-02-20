ناشطو ذي قار يقضون "ليلة مرعبة" على وقع التفجيرات والرصاص

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قيادة شرطة ذي قار، يوم السبت، بأن مجهولين استهدفوا ناشطين مدنيين بهجمات في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة من الناشطين المدنيين تعرضوا لهجمات في مناطق متفرقة من محافظة ذي قار من قبل مجهولين"، مبيناً أن "الاستهداف الأول وقع في ناحية الطار جنوبي المحافظة، حيث تم استهداف منزل الناشط (رائد كريم) بقنبلة يدوية، لكنها لم تتسبب بخسائر بشرية بل ألحقت أضراراً مادية بالمنزل".

وأضاف أن "الهجوم الثاني كان بأسلحة نارية على منزل الناشط (سجاد طالب) في منطقة الصالحية وسط مدينة الناصرية"، موضحاً أن "المحاولة كانت تستهدف سجاد وبرفقته ضيوفه الناشطين (مرتضى ويوسف)".

وتابع المصدر، أن "الاستهداف الثالث كان في قضاء الرفاعي شمالي ذي قار، حيث تم استهداف منزل الناشط (عماد جاسم)، برصاص من قبل مجهولين في منطقة الحسين وسط القضاء".

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول 2019، يتعرضون الناشطون والصحفيون والمتظاهرون إلى عمليات اعتقال واختطاف وتغييب إلى جانب هجمات مسلحة واستهداف بالعبوات الناسفة، ما أسفر عن مقتل وإصابة وتغييب العشرات منهم، وتعد محافظة ذي قار من أكثر المحافظات التي شهدت هذه العمليات والاستهدافات للناشطين والمتظاهرين.