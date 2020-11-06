ناشطون يتداولون تسجيلا فيديويا لسقوط ضحية في احتجاجات بالبصرة

شفق نيوز/ تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة تسجيلاً فيديوياً يظهر فيه سقوط ضحية خلال احتجاجات شهدتها مدينة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وتأتي هذه الحادث عقب يوم واحد على زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة البصرة التي افتتح خلالها البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة، والتقى عددا من النخب.

وقال متحدث في الفيديو المتداول ان القتيل هو الشاب عمر فاضل سقط اليوم في التظاهرات بالبصرة، مضيفا أن فاضل لا يمتلك سوى 22 الف دينار عثرت عليه في جيبه بعد مقتله.

وقال شهود عيان ان قوات مكافحة الشغب فضت تظاهرة بالقوة في البصرة بعد ان حاول المحتجون نصب خيام في ساعة الاعتصام وسط المدينة.

من جهته قال ضابط في الشرطة العراقية لوكالة شفق نيوز، ان القوات الامنية اعادت فتح جميع الطرق المؤدية الى ساحة اعتصام البصرة.

واضاف المصدر ان متظاهرا على الاقل قُتل فيما أُصيب سبعة آخرون في عملية مطادرة قوات الامن للمحتجين في المدينة.

وكانت الحكومة الاتحادية قد ازالت خيام الاحتجاجات في ساحات الاعتصام كافة في محافظات وسط وجنوبي العراق في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لينتهي معها عام من التظاهرات في العراق.

وقد حشدت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم ايام قلائل لإنطلاق التظاهرات احتجاجاً على تأخر صرف الرواتب، وعدم إيفاء الحكومة الإتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي بالوعود التي قطعتها على نفسها في تنفيذ برنامجها.

وانطلقت التظاهرات العراقية 2019 في 1 تشرين الأول 2019، في بغداد وبقية محافظات وسط وجنوبي العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد المالي الإداري وتفشي البطالة.

وبضغط شعبي وبعد مقتل المئات من المحتجين واصابة الآلاف منهم استقالت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي وتشكلت أُخرى مؤقتة لحين اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة والتي حدد موعدها رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في شهر حزيران المقبل من عام 2021.