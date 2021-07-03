سقوط ضحية وجرحى في تظاهرات ليلية ضد الكهرباء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد ناشطون مدنيون، بأن متظاهراً سقط ضحية برصاص القوات الأمنية فيما أُصيب آخرون ليل الجمعة على السبت عندما خرج العشرات إلى الشوارع في محافظتي ميسان والبصرة جنوبي العراق مطالبين بتوفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع حلول الصيف.

يأتي هذا في وقت تعرضت في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد باستثناء إقليم كوردستان إلى إنطفاء تام استمر لساعات ورغم عودة التيار إلاّ أن معدل التجهيز ما يزال ضئيلا جدا ولا يلبي حاجة السكان.

وقال الناشطون إن متظاهراً يُدعى "سيد صلاح" قُتل، وأُصيب آخرون عندما فتحت قوات الأمن النيران صوب مجموعة من الأشخاص خرجوا محتجين بسبب انقطاع الكهرباء في قلعة صالح في محافظة ميسان.

هذا وقد أكد مصدر في صحة ميسان في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن أحداث قلعة صالح أسفرت عن مقتل متظاهر واحد وإصابة 5 آخرين بجروح.

ووفقا للناشطين فإن القوات الأمنية أقدمت على "قمع" محتجين، وقامت بفض تظاهرة بالقوة قرب التقاطع العسكري في مدينة البصرة، مضيفين أن المتظاهرين كانوا قد طالب بتوفير الطاقة الكهربائية.