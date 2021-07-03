سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سقوط ضحية وجرحى في تظاهرات ليلية ضد الكهرباء جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-07-03T04:46:06+0000
سقوط ضحية وجرحى في تظاهرات ليلية ضد الكهرباء جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد ناشطون مدنيون، بأن متظاهراً سقط ضحية برصاص القوات الأمنية فيما أُصيب آخرون ليل الجمعة على السبت عندما خرج العشرات إلى الشوارع في محافظتي ميسان والبصرة جنوبي العراق مطالبين بتوفير الطاقة الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع حلول الصيف.

يأتي هذا في وقت تعرضت في منظومة شبكة الكهرباء الوطنية في البلاد باستثناء إقليم كوردستان إلى إنطفاء تام استمر لساعات ورغم عودة التيار إلاّ أن معدل التجهيز ما يزال ضئيلا جدا ولا يلبي حاجة السكان.

وقال الناشطون إن متظاهراً يُدعى "سيد صلاح" قُتل، وأُصيب آخرون عندما فتحت قوات الأمن النيران صوب مجموعة من الأشخاص خرجوا محتجين بسبب انقطاع الكهرباء في قلعة صالح في محافظة ميسان.

هذا وقد أكد مصدر في صحة ميسان في تصريح لوكالة شفق نيوز، بأن أحداث قلعة صالح أسفرت عن مقتل متظاهر واحد وإصابة 5 آخرين بجروح.

ووفقا للناشطين فإن القوات الأمنية أقدمت على "قمع" محتجين، وقامت بفض تظاهرة بالقوة قرب التقاطع العسكري في مدينة البصرة، مضيفين أن المتظاهرين كانوا قد طالب بتوفير الطاقة الكهربائية.

related

القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

Date: 2020-09-08 05:06:12
القوات العراقية تلاحق مطلوبين والسلاح المنفلت بمحافظتين جنوبية

البصرة توضح حقيقة لقاح لفيروس كورونا وميسان تفرض حظرا تاما للتجوال

Date: 2020-03-17 15:08:02
البصرة توضح حقيقة لقاح لفيروس كورونا وميسان تفرض حظرا تاما للتجوال

القضاء العراقي ينفي صدور حكم الاعدام بحق متظاهر

Date: 2020-03-14 13:43:58
القضاء العراقي ينفي صدور حكم الاعدام بحق متظاهر

قائد عمليات البصرة يؤشر مناطق حدودية مع دول مجاورة تُستخدم بتهريب المخدرات

Date: 2021-05-16 04:30:59
قائد عمليات البصرة يؤشر مناطق حدودية مع دول مجاورة تُستخدم بتهريب المخدرات

أسر قتلى المتظاهرين تقاضي قادة امنيين ومواصلة الاحتجاجات بمحافظات عراقية

Date: 2019-11-13 09:53:30
أسر قتلى المتظاهرين تقاضي قادة امنيين ومواصلة الاحتجاجات بمحافظات عراقية

مقتل 24 محتجا واصابة نحو 2000 اخرين في العراق واعلان حظر تجوال بمحافظة

Date: 2019-10-25 19:30:02
مقتل 24 محتجا واصابة نحو 2000 اخرين في العراق واعلان حظر تجوال بمحافظة

العراق يسلم ايران رفات 44 من ضحايا حرب الثمانينيات

Date: 2019-07-11 13:00:06
العراق يسلم ايران رفات 44 من ضحايا حرب الثمانينيات

الحشد الشعبي يحذر من العناصر الدخيلة بالتظاهرات العراقية ويدعو الى استمرارها

Date: 2019-11-01 15:45:48
الحشد الشعبي يحذر من العناصر الدخيلة بالتظاهرات العراقية ويدعو الى استمرارها