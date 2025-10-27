"نار صديقة".. تفاصيل مقتل أحد حمايات نائب في كركوك

شفق نيوز– كركوك

اعترف أحد الموقوفين على خلفية حادثة مقتل شاب في منطقة بكلر بمدينة كركوك، بأن الإطلاق الناري الذي أودى بحياة صديقه خرج من سلاحه عن طريق الخطأ.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز الشرطة باشرت التحقيق في الحادث فور وقوعه صباح اليوم، بإشراف مباشر من العميد دلير عمر، مدير شرطة الجانب الصغير، والعقيد فرهاد محمود مدير شرطة رحيم آوه، حيث تم إلقاء القبض على 3 من أصدقاء القتيل كانوا برفقته داخل أحد المكاتب أثناء وقوع الحادث".

وأفاد الموقوفون في بادئ الأمر، بأن صديقهم أطلق النار على نفسه، غير أن نتائج التحقيقات الأولية وتقارير الأدلة الجنائية والطب العدلي أظهرت وجود مؤشرات على وقوع جريمة جنائية، ما دفع أحد الموقوفين ويدعى (م.ح) إلى الاعتراف بإطلاق النار عليه عن طريق الخطأ".

وأشار المصدر، إلى أن "السلطات الأمنية تواصل التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث وتحديد دوافعه بدقة، فيما تم توقيف المتهمين على ذمة القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية".

هذا وأفاد مصدر أمني وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بمقتل أحد حمايات مكتب النائب مهدي تقي الأمرلي، في ظروف غامضة وسط محافظة كركوك.