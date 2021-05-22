أمٌّ لـ7 أطفال .. شخص يقتل شقيقته والعثور على شاب منحور في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في صلاح الدين اليوم السبت بمقتل امرأة في ناحية يثرب جنوبي المحافظة تحت ظروف غامضة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان امرأة لقيت مصرعها جراء اطلاق ناري من قبل شقيقها داخل حديقة منزلها في ناحية يثرب جنوبي صلاح الدين.

وبين المصدر أن أسباب الحادث مجهولة وقيد التحقيق ولم تتضح لغاية الآن، مبينا أن "المرأة أم لسبعة أطفال وكانت تسكن مخيمات النزوح في السليمانية وعادت قبل مدة الى الناحية".

إلى ذلك أفاد شهود عيان بالعثور على جثة لشاب يُدعى (هـ، ع، ر) داخل منزله في حي "باروتخانه" في مدينة كركوك.

وأضاف الشهود أن الشاب متزوج ولديه أطفال، وفقد منذ يوم الثلاثاء الماضي وقد تم العثور على جثته ليلة أمس داخل منزله وقد حزت رقبته بآلة حادة، مع ملاحظة آثار إطلاق نار في جسده، مشيرين إلى أن زوجته وأطفاله لم يكونوا بالمنزل.