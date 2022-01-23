مؤشراً تقصيراً عسكرياً.. المتحدث باسم الكاظمي: حادثة العظيم سببها غفلة القادة

شفق نيوز/ أرجع الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاحد، سبب الخرق الامني في استهداف نقطة للجيش بمحافظة ديالى الجمعة الماضي، الى "التقصير وغفلة القادة".

وقال اللواء رسول، خلال برنامج بثه التلفزيون العراقي الرسمي، إنه "تمت إحالة آمر لواء وآمر فوج وضباط للتحقيق على خلفية حادثة العظيم بمحافظة ديالى"، مبيناً أن "ما حدث لم يكن اقتحاماً للسرية بل التفاف، والتقصير يتحمله القادة والآمرون".

وأضاف رسول، أن "حادثة العظيم سببها الغفلة على مستوى قيادات وسطى ودنيا"، مشيراً إلى أن "منفذي جريمة العظيم كانوا 6 عناصر من داعش".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت القيادات الأمنية، انطلاق عملية امنية واسعة النطاق في حاوي العظيم اقصى شمال ديالى من 3 محاور لتعقب خلايا "داعش" بمشاركة قوات الجيش والحشد الشعبي والعشائري وقوات خاصة من الرد السريع من 4 محاور في آن واحد باسناد من طيران الجيش، وذلك ثأراً لـ"شهداء مجزرة سرية الجيش" غربي العظيم، والتي نفذها عناصر داعش فجر الجمعة الماضي.