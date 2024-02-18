"مُدرّس" يسقط جريحاً بشجار عنيف داخل مدرسة في الناصرية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع شجار عنيف داخل إحدى المدارس شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مُدرّساً في الأربعينات من عمره سقط جريحا بعد إصابته بآلة راضة على يد موظف يعمل بصفة مهندس في دائرة صحة المحافظة، نتيجة شجار عنيف اندلع داخل إحدى مدارس قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجريح للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما تمكنت من اعتقال المعتدي قبل محاولته الفرار إلى جهة مجهولة الهوية".