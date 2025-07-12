أم تقتل نجلها المنتسب الأمني بإطلاق نار في كركوك

شفق نيوز– كركوك

شهدت محافظة كركوك، مساء السبت، حادثة مأساوية تمثلت بقيام امرأة بقتل نجلها البالغ من العمر 23 عاماً، والذي يعمل منتسباً في جهاز مكافحة الإرهاب التابع لإقليم كوردستان– السليمانية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن الحادثة وقعت داخل منزل العائلة في حي بنجه علي أحد أحياء كركوك، حيث أقدمت الأم على إطلاق النار على ابنها من سلاح ناري، ما أدى إلى إصابته بجروح خطرة، فارق على إثرها الحياة في الحال.

وأوضح أن الشاب القتيل كان يعمل ضمن صفوف جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية، ولم تُعرف بعد دوافع الجريمة، فيما باشرت القوات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث وألقت القبض على الجانية.