أم ترتكب جريمة مروّعة في العراق.. أحرقت ابنتها حتى الموت

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، يوم الثلاثاء، عن وقوع جريمة قتل مروعة لفتاة، مبينة ان والدتها قامت بسكب "قدر طبخ المرق الساخن" عليها بسبب اقامتها صداقات "مشبوهة" عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إعلام شرطة المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطه حي الرسالة احال الاوراق التحقيقية الخاصة بالمجنى عليها ( ف م ب ) الى شعبة مكافحة إجرام الصوب الصغير في قضية وفاتها اثر الاصابة بحروق شديدة في منطقة الجهاز التناسلي والمقعد والقدمين واصابتها برضوض شديدة في منطقة الجبهة".

واضاف، "تم التعمق في التحقيق والتوصل الى الفاعل الحقيقي وتبين ان والدتها هي من قامت بجريمتها البشعة".

وتابع البيان، "تم جمع الأدلة والمعلومات وإصدار امر قضائي بحقها وقد القي القبض عليها ، ودونت أقوالها ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترفت بقيامها بالجريمة بسبب امتناع المجنى عليها من الامتثال والطاعة لوالدتها وقيام المجنى عليها باستعمال الموبايل واقامتها لصداقات مشبوهة عن طريق برامج التواصل الاجتماعي الأمر الذي أدى إلى حصول مشاجرة مع والدتها المتهمة اعلاه والتي قامت بضرب المجنى عليها بكلتا يديها اثناء تواجدها اعلى السلم في الدار مما ادى الى سقوطها واصابتها برضوض في الجسم ومنطقة الرأس وقيام المتهمة بعلاجها داخل المنزل".

ولفت الى "حصول مشاجرة بين المجنى عليها ووالدتها عند محاولة المجنى عليها مغادرة الدار وجمع ملابسها والرحيل بصحبة احد الاشخاص واثناء تواجدهما في مطبخ المنزل قامت المتهمه بسكب قدر الطبخ وهو يحتوي على المرق الساخن حيث اصيبت المجنى عليها بحروق شديدة في منطقة اسفل البطن والمقعد وبقيت طوال ثلاثة ايام دون أن تنقل الى المستشفى لغرض العلاج وقد توفيت اخيرا داخل مستشفى الحسين التعليمي في السماوة".

واكد البيان، "توقيف المتهمة وفق أحكام المادة ( 370 ) من قانون العقوبات العراقي وتمت احالتها الى المحكمة المختصة لتنال جزاءها العادل وفق القانون".