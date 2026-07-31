مئات المعتقلين.. الأمن الوطني العراقي يعلن حصيلة عملياته خلال تموز

شفق نيوز- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، عن حصيلة أهم العمليات النوعية للجهاز خلال شهر تموز/يوليو الجاري.

وقال الجهاز في بيان وررد لوكالة شفق نيوز، إنه تم القبض على (30) متهمًا بالإرهاب، و(62) تاجرًا ومروّجًا للمخدرات، و(139) متهمًا بالابتزاز والتهديد.

ولفت الجهاز إلى القبض على (38) متهماً بجرائم النصب والاحتيال، و(18) متهماً بجرائم التزوير، و(24) متهماً بالانتماء إلى حزب البعث المحظور والترويج له، و(14) متهماً بتهريب المشتقات النفطية، و(30) متهماً بتهم مختلفة.

وأشار إلى ضبط وإتلاف (380) طناً من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والمهربة، وإغلاق (44) موقعاً ومركزاً تجارياً لمخالفتها الشروط والضوابط.