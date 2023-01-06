مئات المشجعين في ديالى يقعون ضحية شركة احتالت عليهم بتذاكر مزيفة لخليجي 25

شفق نيوز/أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، أن شركة للسياحة والسفر احتالت على مئات المشجعين الراغبين بحضور بطولة كأس خليجي 25 المقرر انطلاقها مساءً في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أحد شركات السياحة والسفر في بعقوبة قامت ببيع تذاكر مزيفة مستنسخة لأعداد كبيرة من الشباب والأُسر مع دفع مبالغ أجرة سيارات النقل للذهاب الى البصرة لحضور بطولة كأس الخليج في البصرة.

وأضاف أن "المشجعين تفاجئوا ليلة امس عند تجمعهم حسب موعد الشركة للانطلاق للبصرة بإغلاق الصفحة الخاصة بالشركة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وغلق اجهزة هواتف التواصل الخاصة بالشركة ومديرها".

وذكر المصدر أن "البعض من الشباب اضطروا للعودة لمنازلهم والبعض الآخر ذهب عبر مواصلات أُخرى بالرغم من تأكدهم بأن التذاكر التي يحملونها مزيفة "استنساخ".