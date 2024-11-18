ميسان.. وفاة عاملين في شركات نفطية أحدهما "صيني" قضى بظروف "غامضة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، اليوم الاثنين، بوفاة اثنين من العاملين في الشركات النفطية في المحافظة أحدهما صيني الجنسية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حادث سير وقع على جسر الطبر وسط محافظة ميسان نتيجة تصادم عجلتين وأدى لوفاة أحد الأشخاص حرقاً بشكل كامل"، لافتاً إلى أن "المتوفى يعمل في إحدى الشركات النفطية الثانوية بالمحافظة بصفة سائق".

وأضاف المصدر، كما أن "موظفاً صيني الجنسية توفي بمقر عمله ضمن نطاق شركة (بتروجاينا) الصينية العاملة بحقل الحلفاية النفطي بظروف غامضة"، مبيناً أن "جثة الموظف لم ترسل إلى الطب العدلي لغاية الآن وهي بانتظار إكمال التحقيقات في حادثة وفاته داخل مقر الشركة الصينية".