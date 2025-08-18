ميسان وبغداد.. ضحايا بينهم طفلة بشجار مسلح والإطاحة بعصابة سرقة

شفق نيوز- ميسان/ بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الإثنين، بمقتل طفلة إصابة شخصين بشجار مسلح في ميسان، فيما ألقت قوة امنية القبض على عصابة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طفلة قتلت وأصيب شخصان، بجروح متفاوتة نتيجة شجار مسلح بين طرفين في قضاء الكحلاء جنوبي شرقي محافظة ميسان".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت لموقع الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي والمصابين للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وإلى بغداد، أعلنت شرطة الكرخ، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكافحة إجرام الكرخ، ألقت القبض على أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية".