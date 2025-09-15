ميسان والنجف.. العثور على جثة وانتحار فتاة واعتقال "دفان"

شفق نيوز- ميسان/ النجف

أفادت مصادر أمنية وطبية، يوم الاثنين، بالعثور على جثة مجهولة الهوية وانتحار فتاة عشرينية حرقا، فضلا عن اعتقال اربعة أشخاص بينهم دفان أثناء نقلهم جثة دون موافقات رسمية في محافظتين.

وقالت مصادر طبية، لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة عشرينية في محافظة ميسان، أنهت حياتها حرقاً بعد معاناة مع اضطرابات نفسية"، مبينة أنها "فارقت الحياة في المستشفى".

إلى ذلك، أفادت مصادر أمنية، للوكالة أيضا، بأن "قوة استخبارية في محافظة النجف، اعتقلت اليوم، دفاناً واثنين من الحفارين مع أحد المواطنين أثناء محاولتهم حفر قبر ونقل جثة دون موافقات قانونية ورسمية".

فيما قال مصدر أمني آخر في النجف، إنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية داخل مقبرة النجف"، مبينا أن "الرجل كان قد أقدم على حرق نفسه داخل المقبرة".