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ميسان.. واقعة قتل جديدة ضحيتها شاب (فيديو)

Category: أمـن

Date: 2022-02-10T09:50:04+0000
ميسان.. واقعة قتل جديدة ضحيتها شاب (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط شاب ضحية، يوم الخميس، بهجوم مسلح في محافظة ميسان جنوبي البلاد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين قاموا بقتل شاب ضمن ناحية العزيز في ميسان، ولاذوا بالفرار".

وأضاف أن المعلومات الأولية تفيد بأن سبب الحادث يعود إلى ثأر عشائري، دون مزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور غداة مقتل أحد عناصر سرايا السلام على يد مجهولين في العمارة، كما اغتال مسلحون مجهولون، السبت، القاضي أحمد فيصل، المختص بملف المخدرات في ميسان، وقبلها اغتالوا الخميس حسام العلياوي، وهو رائد في قيادة شرطة المحافظة.

ودفعت الحوادث الأخيرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لزيارة المحافظة أمس الأربعاء، واتخاذ قرار قبل ذلك بتشكيل قيادة عمليات ميسان، لضبط الأمن في المحافظة.

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