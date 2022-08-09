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ميسان.. نهر يبتلع 3 شبان ونجاة رابع

Category: أمـن

Date: 2022-08-09T16:02:56+0000
ميسان.. نهر يبتلع 3 شبان ونجاة رابع

شفق نيوز/ افاد شهود عيان في ميسان جنوب العراق، اليوم الثلاثاء، بمصرع 3 أشخاص غرقاً في أحد الأنهر بالمحافظة.

وابلغ الشهود مراسل وكالة شفق نيوز، أن "3 أشخاص أعمارهم دون العشرين تعرضوا لحادث غرق في نهر المشرح المائي أثناء السباحة، فيما نجا الرابع من الحادث".

وبين شهود العيان، ان "المواطنين والقوات الامنية المختصة تمكنت من انتشال جثث المتوفين، وإرسالها إلى الطب العدلي".

وتشهد عدة محافظات عراقية حوادث غرق مستمرة خلال فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية اللازمة واللجوء إلى السباحة في الأنهر والجداول.

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