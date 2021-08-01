ميسان.. مقتل 3 أشخاص بشجار وهجوم مسلحين واعتقال أصحاب صيدليات رفعوا الأسعار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان جنوبي العراق، يوم الاحد، بمقتل 3 أشخاص بشجار وهجوم مسلحين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصين قتلا في شارع بغداد مركز المحافظة بعد شجار مسلح بينهما لم تعرف أسبابه".

واضاف، أن "شخصاً ثالثاً قتل في منطقة نهاوند بالمحافظة بهجوم مسلح، فيما لاذ فيه منفذو العملية بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأفاد مصدر ثاني، باعتقال أصحاب صيدليات قاموا برفع أسعار الادوية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية الاقتصادية في ميسان اعتقلت 10 أشخاص من اصحاب الصيدليات والمستلزمات الطبية بعملية أمنية كبيرة في المحافظة".

واوضح أن "عملية الاعتقال جاءت على خلفية رفع اسعار الادوية والمستلزمات الطبية مستغلين الازمة التي يمر بها البلد".