ميسان.. مقتل وإصابة 8 أشخاص إثر نزاع عشائري عنيف

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الجمعة، بمقتل وإصابة 8 أشخاص إثر اندلاع نزاع عشائري عنيف شمال مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً عنيفاً اندلع بين عشيرتين في قضاء سيد أحمد الرفاعي شمالي المحافظة، نتيجة خلافات سابقة بين الطرفين"، لافتاً إلى أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة".

وأضاف، أن "النزاع العشائري تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثث للطب العدلي والمصابين لأقرب مركز صحي لتلقي العلاج اللازم".