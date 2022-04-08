ميسان.. مقتل "نجل وشقيق" قائد فصيل مسلح في مشاجرة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان يوم الجمعة، بمقتل نجل قائد فصيل مسلح وشقيقه في مشاجرة مع شخص آخر.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن شخصين اثنين قتلا في منطقة حي المعلمين الجديد وسط مدينة ميسان مركز المحافظة، وجرح شخص ثالث بحالة خطرة نتيجة شجار مع أحد الأشخاص.

وأضاف المصدر؛ أن المجنى عليهما هما ابن وشقيق واثق البطاط والشخص الثالث الجريح هو ابن شقيق واثق البطاط.

واثق البطاط زعيم فصيل جيش المختار ورجل دين شيعي عراقي وإمام حسينية الإمام كاظم في النجف والأمين العام لكتائب حزب الله في العراق، وأعلن واثق البطاط تبني جماعته ضرب مخافر سعودية بالقذائف في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأكد أن هذه العملية جاءت ردا على فتاوى التكفير، وهدد بتنفيذ عمليات أخرى داخل الأراضي السعودية.