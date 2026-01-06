ميسان.. مقتل منتسب أمني بسبب ثأر عشائري قديم

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل منتسب أمني على خلفية ثأر قديم بين عائلتين في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية في الخمسينيات من عمره وتمت مهاجمته بالقرب من جسر سفيح بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، وأردوه قتيلاً في الحال بعدة إطلاقات نارية في جسده".

وأشار إلى أن "القضية تعود إلى ثأر قديم بين (بيت شاهين) و(بيت بطة)"، مضيفاً أن "قوة امنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي وباشرت بالإجراءات القانونية.