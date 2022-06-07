ميسان.. مقتل شاب في "مشاجرة عائلية" وهجوم مسلح على "صيرفة" في سوق العمارة

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني بمحافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، بمقتل شاب نتيجة مشاجرة مع احد اقربائه.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شابا في العشرين من عمره قتل بعدة طعنات سكين حادة نتيجة مشاجرة مع ابن عمه قرب منزله في منطقة حي الوحدة وسط مدينة ميسان مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "سبب الخلاف بين الطرفين يعود لحادثة تطليق شقيقة المجنى عليه من قبل ابن عمها قبل عدة أيام".

وفي ميسان أيضا، نفذ مسلحون هجوما على محل صيرفة داخل سوق العمارة الكبير وسط محافظة ميسان.

واضاف المصدر، ان" صاحب محل الصيرفة رد بالمثل على الهجوم المسلح، مما ادى إلى حصول تبادل نار داخل السوق بين الطرفين، ادى لحالة من الهلع وهروب المواطنين، ولم تتضح فيما اذا كانت هناك خسائر بشرية من عدمه".