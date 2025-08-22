ميسان.. مقتل تاجر مخدرات خلال اشتباك مع قوة أمنية

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر محلي في محافظة ميسان، يوم الجمعة، بمقتل تاجر مخدرات خلال اشتباك مع قوة أمنية قرب نهر العز في ناحية العزير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من مديرية المخدرات والفوج التكتيكي، اشتبكت مع تاجر مخدرات في ناحية العزير قرب نهر العز، مما أدى إلى قتله على الفور".

ولفت المصدر، إلى أنه "تم ضبط 3 كيلوغرامات من المخدرات بحوزة التاجر"، مبينا أنه "تم استدعاء قوات أمنية إضافية لمنطقة الحادث، بعد نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".