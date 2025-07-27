ميسان.. مجهولون يغتالون موظفاً في منفذ حدودي مع إيران

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الأحد، بمقتل موظف يعمل في منفذ الشيب الحدودي مع إيران في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين أقدموا على اغتيال المواطن (عباس خنيفس الساعدي) أثناء مروره بسيارته الشخصية في منطقة أبو شطيب شمالي محافظة ميسان".

وأضاف أن "الضحية موظف في منفذ الشيب الحدودي مع إيران"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة الجناة".