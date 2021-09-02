ميسان.. آلة الاغتيال تستهدف مجدداً أفراد عائلة ناشطين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بتعرض أحد أفراد عائلة ناشطين في محافظة واسط مساء يوم الخميس، إلى محاولة اغتيال وسط مدينة العمار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المواطن حمود حطاب الهليجي شقيق الشهيد جاسب حطاب الهليجي وعم المحامي المغيب قسرا علي جاسب حطاب نجا من محاولة اغتيال نفذها مجهولون بمنطقة حي الحسين الجديد وسط مدينة العمارة".

وبين المصدر، أن "الهليجي تعرض لإطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، لكنه لم يصب، حيث تمكن من الهرب أثناء فتح النيران عليه".

وأشار المصدر إلى أن الهجوم له صلة بنشاط العائلة في الحراك الشعبي المناهض للأحزاب والفصائل النافذة المتهمة بالفساد وجهود العثور على المحامي علي جاسب.

وفي تطور منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة في الخمسينات من عمرها لقيت مصرعها بحادث حريق غامض داخل محل لبيع المواد الغذائية والبنزين وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".