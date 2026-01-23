ميسان لا تعارض و"الحوت" مكتظ.. كيف سيوزع الـ7 آلاف "داعشي"؟

شفق نيوز- ميسان/ذي قار

أكد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ميسان قاسم عيسى، يوم الجمعة، أن المحافظة لن تعترض في حال تم اختيارها لإيواء وجبة من الـ7000 عنصر من تنظيم داعش، الذين نقلوا من سوريا للعراق، فيما كشف مصدر عن ترشيح سجن "الحوت" بذي قار لاستقبال الحصة الأكبر، رغم تجاوزته طاقته الاستيعابية.

وذكر عيسى لوكالة شفق نيوز، أن "محافظة ميسان، في حال تم اختيارها لإيواء إحدى وجبات السجناء ضمن الاتفاق الحكومي الاتحادي، لن تعترض على القرار، لأن صادر عن الحكومة المركزية".

وأضاف أن "إدارة السجون والحماية الأمنية تقع ضمن مسؤوليات الجهات الاتحادية وليس الحكومات المحلية".

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر أمني مطّلع بأن المعلومات المتداولة بشأن نقل أكثر من 3000 إرهابي من سجناء الاتفاق الثلاثي (العراقي – الأميركي – السوري) إلى سجن الناصرية المركزي (الحوت) لم تُحسم بشكل نهائي، إلا أن السجن يُعد مرشحاً بارزاً لاستقبال إحدى أكبر الوجبات من السجناء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "سجن الحوت يضم حالياً أكثر من 13 ألف نزيل محكوم بقضايا الإرهاب والجنايات، تتراوح أحكامهم بين السجن أكثر من خمس سنوات والإعدام، على الرغم من أن طاقته الاستيعابية المصمم بها لا تتجاوز إيواء 5 آلاف سجين، ما يعني أنه يعمل حالياً بأكثر من ضعف طاقته".

وأشار المصدر، إلى أن "العراق يتجه خلال الفترة المقبلة لافتتاح سجنين مركزيين كبيرين جديدين، من المتوقّع أن يستوعبا أكثر من 10 آلاف سجين في محافظتي واسط والديوانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ وتحسين إدارة المؤسسات الإصلاحية".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، بحث مع قائد القيادة الوسطى المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، في وقت سابق يوم الجمعة، الجدول الزمني لعملية نقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق، فيما أشاد الأدميرال بالخطوة الأمنية العراقية "الفعالة" باستقبال محتجزي التنظيم الإرهابي.

واعتبر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الخميس، أن نقل السجناء المنتمين لتنظيم داعش الى العراق "افضل" من أن يتم إطلاق سراحهم في سوريا.

في حين كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الخميس، عن وجود "مبادرة" تقدم بها الجانب العراقي، أفضت لاستقبال عناصر تنظيم داعش المتواجدين في السجون السورية، داخل الأراضي العراقية.

وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي، أعلنت أول أمس الأربعاء، أن قواتها نقلت 150 معتقلاً من تنظيم داعش من منشأة احتجاز في محافظة الحسكة السورية إلى العراق وأرجعت هذا إلى الحرص على عدم فرار أي من المعتقلين.

وتوقّع مسؤول أميركي، استكمال جيش بلاده نقل ما يصل إلى سبعة آلاف معتقل من تنظيم داعش من سجون في سوريا إلى العراق خلال الأيام المقبلة، فيما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المسؤول قوله، إن المئات سيُنقلون عبر الحدود يومياً.

وكان مصدر كشف لوكالة شفق نيوز، يوم الأربعاء الماضي، بأن عملية نقل معتقلين من السجون الواقعة شمال شرقي سوريا إلى العراق تشمل عناصر مصنّفين ضمن "الخط الأول" في التنظيمات المتطرفة، بينهم قيادات في تنظيم داعش وأخرى مرتبطة بتنظيم القاعدة تعود ملفات بعضهم إلى سنوات مبكرة منذ 2005.

وأضاف أن بعضهم متورط بجرائم تفجير سيارات وعمليات قتل و"نحر"، لافتاً إلى أن المعتقلين من جنسيات متنوعة وتشمل شيشاناً وأفغاناً وأوروبيين، إضافة إلى مصريين وسودانيين وصوماليين.