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ميسان.. فضُّ نزاع عشائرية واعتقال (4) من طرفي المشاجرة

Category: أمـن

Date: 2022-06-12T07:52:50+0000
ميسان.. فضُّ نزاع عشائرية واعتقال (4) من طرفي المشاجرة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان اليوم اﻷاحد، عن فض مشاجرة  عشائرية اندلعت بين عشيرتين فجر ا في إحدى مناطق قضاء المجر الكبير  جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد استخبار قسم شرطة المجر بوجود مشاجرة  عشائرية ، شرعت وعلى الفور قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة المجر وفصيل الإسناد بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي التابع لقيادة عمليات ميسان الى مكان الحادث وتمكنت من فرض طوق أمني وإجراء سلسلة من عمليات الدهم والتفتيش لمنازل المتسببين بالمشاجرة"، مشيرا إلى ان المشاجرة لم تتسبب بأي أضرار مادية او الحاق الضرر الجسيم بارواح المواطنين.

واضافت ان "عمليات البحث وملاحقة المتشاجرين أدت إلى اعتقال (4) من طرفي المشاجرة ومصادرة سلاح نوع كلاشنكوف عدد (1) وسلاح M4 عدد (1) واعتدة مختلفة"، لافتا إلى احالة المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة  لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا.

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