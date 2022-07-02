ميسان.. عملية نوعية تسفر عن القبض على تاجري مخدرات بحوزتهما 15 كيلو غراما

شفق نيوز/ نفذت قيادة عمليات ميسان يوم السبت، عملية نوعية أسفرت عن القبض على شخصين ضبط بحوزتهم (15 كيلو) من المواد المخدرة.

وذكر بيان للقيادة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبعد نصب سيطرة مفاجئة من قبل الفوج الثالث لواء المشاة السابع والتسعين تم من خلالها القاء القبض على شخصين ضبط بحوزتهم (15 كيلو غراما) من المواد المخدرة".

وبين أن المواد المخدرة تضمنت (12 كيلو غراما من الكرستال) و(3 كيلوات من مادة الحشيشة) في ناحية العزير، مشيرا إلى أنه تم تسليم المتهمين والمضبوطات اصولياً.