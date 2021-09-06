ميسان.. إصابات واعتقالات في نزاع عشائري

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، مساء يوم الاثنين، عن فض نزاع عشائري في إحدى المناطق بناحية العدل التابعة لقضاء المجر الكبير، جنوبي المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قسم شرطة قضاء المجر الكبير وفوج المهمات الخاصة، نفذت واجباً أمنياً تمكنت من خلاله من فض مشاجرة عشائرية بين طرفين من أبناء عشيرة واحدة، وذلك بدعم وإسناد فوج المغاوير التابع لقيادة عمليات سومر وأبطال الرد السريع".

وأوضحت، أن "القوة المشتركة تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين المتسببين بالحادث والبالغ عددهم 8 أشخاص، مبينةً أنه سيتم إحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وأضافت، أن المشاجرة تسببت بإصابة ثلاثة مواطنين نتيجةً لإطلاق النار، والذين تم نقلهم الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشارت الى أن عمليات الدهم والتفتيش في مكان الحادث متواصلة ، للقبض على جميع المتسببين بإثارة الخلافات وتقديمهم للعدالة .