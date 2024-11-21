ميسان.. شاب عشريني ينهي حياته شنقاً

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بمحافظة ميسان، يوم الخميس، بانتحار شاب في العشرينيات من عمره شمال شرق مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شابا في العشرينيات من عمره اقدم على الانتحار شنقا داخل منزله بمنطقة حي القادسية شمال شرق مدينة العمارة مركز المحافظة"، لافتا إلى ان "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية".

وبين المصدر، ان "الشاب المنتحر هو الشخص الثاني الذي يموت بذات الطريقة داخل عائلته، حيث اقدم شقيقه الأكبر على الانتحار قبل عدة أشهر من الآن ".