ميسان.. رصاص تشييع جنازة يفجع عائلة بطفلها والأمن يعتقل العشرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ميسان جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل طفل نتيجة إطلاق نار في تشييع جنازة وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "منطقة حي الحسين وسط مدينة ميسان مركز المحافظة شهدت، في ساعة متأخرة من ليل أمس، تشييع جنازة أحد المتوفين، وحصل فيها اطلاق نار كثيف"، لافتا إلى أن "اطلاق النار أدى لمقتل طفل بعدما أصيب برصاصة في رأسه".

ولاحقا، اعلنت السلطات الامنية في ميسان اعتقال 16 شخصا بالجرم المشهود شاركوا في عملية الرمي في التشييع الجنائزي وسط المحافظة.