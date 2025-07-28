ميسان.. إحباط محاولة تهريب 10كغم من المخدرات واعتقال تاجر دولي

شفق نيوز- ميسان

أعلنت قيادة عمليات ميسان، مساء اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على تاجر مخدرات أجنبي الجنسية وضبطت بحوزته 10كغم من المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية تمكنت عبر عملية نوعية من الإطاحة بتاجر مخدرات ضُبط بحوزته 10كغم من المواد المخدرة أثناء محاولته الدخول إلى الأراضي العراقية ضمن محافظة ميسان.

وبينت أن العملية جاءت بناء على معلومات استخبارية ومن خلال عمليات الاستدلال وجمع المعلومات ومقاطعتها.