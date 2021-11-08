ميسان.. إحباط محاولة تهريب كميات ضخمة من المخدرات إلى البصرة

شفق نيوز / أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، يوم الاثنين، إحباط محاولة تهريب 6 كغم من المخدرات في ناحية العزير ، جنوبي محافظة ميسان، أريد تهريبها إلى محافظة البصرة.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهود أبطال قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبإشراف ومتابعة مباشرة من قبل مدير القسم، أسفرت عن ضبط (6 كيلو غرام) من مادة الكريستال و(25000) حبة مخدرة كانت معدة للتهريب إلى محافظة البصرة".

وأضافت أن "عملية الضبط استندت إلى معلومات استخبارية ومراقبة دقيقة، ومن خلال كمين أمني محكم في إحدى القرى التابعة لناحية العزير (قرية الصخرة)، وتم ضبط المواد المخدرة داخل عجلة أحد تجار المخدرات".

وأوضحت الوكالة في بيانها أن "تاجر المخدرات قد لاذ بالفرار مستغلاً وعورة الأرض وعتمة الليل وكثرة الأشجار في القرية المذكورة، بعد أن ترك عجلته عند محاصرتها".