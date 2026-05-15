ميسان.. تفجير سيارة مواطن بعبوة ناسفة بسبب "الفايز"

شفق نيوز- ميسان

شهدت مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، يوم الجمعة، تفجيراً بعبوة ناسفة استهدفت سيارة أحد المواطنين بسبب خلافات شخصية على مبالغ مالية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة محلية الصنع تم تفجيرها في سيارة نوع (سايبا) بمنطقة (حجي عبد) وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، ما أسفر عن تدمير السيارة إلحاق أضرار مادية بالمنزل الذي كانت مركونة أمامه".

وبين أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الهجوم بسبب "خلافات مالية مع الشخص المستهدف كونه ترتبت عليه مبالغ مالية طائلة بسبب الربا (الفايز)".