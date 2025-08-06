ميسان تعلن وصول قوات أمنية من خارج المحافظة لتعزيز فرض القانون

شفق نيوز- ميسان

أعلن رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى ادعير، يوم الأربعاء، وصول قوات أمنية للمحافظة، من خارجها، لفرض الأمن والقانون بعد الانهيار الأمني ووصوله لمراحل متدنية، حسب وصفه.

وقال ادعير، في مؤتمر صحفي، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة لانهيار الوضع الأمني في ميسان وصوله إلى مراحل متدنية جدا" ومقتل عدد من الضباط والمنتسبين، اتخذ مجلس المحافظة عدة إجراءات إلى أن وصلنا لبوادر خير واتخاذ وتطبيق القانون في المحافظة".

وأعلن ادعير، عن "وصول قوات أمنية من خارج المحافظة لغرض فرض الأمن والقانون".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد انتقد يوم الاثنين الماضي، تراجع أداء الأجهزة الأمنية في محافظة ميسان، مشيراً إلى أن هذا الضعف أسهم في تكرار حوادث النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية.

جاء ذلك خلال استقباله محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، وعدداً من أعضاء مجلس المحافظة.

وأكد السوداني خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، "أهمية حفظ الأمن بمحافظة ميسان، وإنهاء النزاعات العشائرية والجرائم الجنائية التي تقع بين الحين والآخر، بسبب ضعف أداء الأجهزة الأمنية".

من جانبه كشف النائب عن محافظة ميسان، رائد المالكي، يوم السبت الماضي، عن معاناة محافظته من حالات قتل ونزاعات عشائرية، مؤكداً أنها لم تعالج رغم استمرار عادة تغيير القيادات الأمنية واستبدالها.

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "عدد قادة الشرطة الذين تولوا منصب قائد شرطة محافظة ميسان بلغ 6 ضباط، بمعدل قائد شرطة كل ستة أشهر"، مبيناً أن "الوضع الأمني في محافظة ميسان يشهد تراجعاً مستمراً خلال العام 2025".

وأشار إلى أن ضعف القيادات الأمنية والعسكرية، والتدخلات الحزبية، وتسرب العناصر الأمنية والموارد البشرية، وانتشار ظاهرة ما تُسمى بـ "الفضائيين"، أدت إلى تدهور الأوضاع، لافتاً إلى أن عدد العناصر المتواجدين فعلياً في النقاط الأمنية والأفواج أقل بكثير ما هو مثبت على الورق.