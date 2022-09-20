ميسان تطيح بـ"نصاب" من بغداد انتحل صفة منتسب بالأمن القومي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ميسان جنوبي العراق، يوم الثلاثاء، عن الاطاحة بشخص من أهالي العاصمة بغداد انتحل صفة منتسب بالأمن القومي واحتال على عدد من المواطنين في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "وردت عدة شكاوى من قبل مواطنين تعرضوا لحالات نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص الذي يدعي انتسابه الى جهاز الامن القومي وإيهام المشتكين بأنه قادر على تعيينهم في الأجهزة الامنية مقابل مبالغ مالية، من خلال تقديمه لكتب مزورة تدل على حصول الموافقة بالتعيين".

وأضافت "على الفور تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق والذي اصدر امر قبض بحق المتهم وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، وتم تشكيل فريق عمل بإشراف ومتابعة قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي، وبرئاسة مدير قسم مكافحة الاجرام في ميسان العقيد حيدر علوان ماهود، وضباط مكافحة اجرام البلدة".

وبينت انه "من خلال عملية استدراج وإقناع المتهم بالمجيء الى مركز المحافظة لكونه من سكنة العاصمة بغداد، تمكن فريق العمل من الإطاحة به وبحوزته هوية مزورة عنوانها جهاز الأمن القومي"، مشيرةً إلى "تدوين أقواله ابتدائياً وقضائياً الاعتراف بالتهم المنسوبة اليه".