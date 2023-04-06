ميسان تصحو على حادث مروع وسرقات تعكر صفو سحور بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي بمحافظة ميسان، اليوم الخميس، بمصرع عائلة بأكملها بسبب حادث سير مروع، شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "عائلة مكونة من زوج وزوجته وطفلين تعرضوا لحادث اصطدام عجلتهم بسيارة حمل كبيرة على الطريق الرابط بين ميسان وبغداد، وهو ما أنهى حياتهم جميعاً".

من جانب اخر اقدم مسلحون مجهولون على تسليب شخص تحت تهديد السلاح مبلغ مالي قدره 2 مليون دينار عراقي ضمن منطقة بغداد الجديدة ولاذوا بالفرار.

وفي منطقة الرشاد اقتحم مجهولون منزلاً خالياً من ساكنيه واقدموا على سرقة مبلغ مالي ومسدس حكومي حسب اخبار صاحب المنزل ولاذوا بالفرار.