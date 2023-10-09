ميسان تختم يومها بنزاع عشائري عنيف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الاثنين، باندلاع نزاع عشائري عنيف وسط مدينة العمارة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع بين عشيرتين في منطقة الدفاس بوسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة والخفيفة"، لافتا إلى أن "النزاع تفجر بين الطرفين بسبب خلاف حول حادثة قتل قديمة".

واضاف المصدر، ان "النزاع تسبب بسقوط 3 جرحى من الطرفين أحدهم بحالة خطرة، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بإيقاف النزاع بالقوة".