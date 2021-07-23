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ميسان.. الإطاحة بمتهم نفذ 26 عملية سرقة

Category: أمـن

Date: 2021-07-23T17:01:14+0000
ميسان.. الإطاحة بمتهم نفذ 26 عملية سرقة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، يوم الجمعة، القبض على متهم بتنفيذ 26 عملية سرقة في المحافظة .

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على كمين محكم، تمكنت مفارز قسم شرطة مكافحة الإجرام من القبض على متهم مطلوب وفق جرائم السرقات في احدى مناطق مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان .

وأضافت، أنه "أثناء التحقيق مع المتهم من قبل مكافحة الإجرام، اعترف بتنفيذ 26 جريمة سرقة شملت محالاً تجارية ودوراً سكنية، ودراجات نارية وأجهزة كهربائية مختلفة بالإضافة إلى جهاز موبايل، فضلاً عن قيامه بتنفيذ عمليتين شهدتا إطلاق النار على منزل أحد أقاربه بسبب خلافات ومشاكل عائلية.

وأشارت المديرية، الى أن "عملية القبض عليه تمت ضمن قاطع البلدة وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه بما ارتكبت يداه".

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