ميسان.. الإطاحة بـ61 مطلوباً بينهم "إرهابيون"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة ميسان، يوم الأربعاء، اعتقال 61 مطلوباً بتهم جنائية و"إرهابية" في مناطق متفرقة من المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز مراكز شرطة البلدة وفوج طوارئ ميسان الثالث وبالاشتراك مع لواء القوات الخاصة وباقي تشكيلات الأجهزة الاستخبارية ضمن القاطع، تمكنت خلال عمليات أمنية نفذتها، خلال الأسبوع الماضي، من اعتقال 61 مطلوباً بتهم جنائية بينهم (7) متهمين بالارهاب لارتكابهم جريمة الدگة العشائرية".

وأضاف أن "من المتهمين إثنين بالقتل العمد ومتهم بالنصب والاحتيال واخرين بالشروع والتهديد والايذاء العمد ، فضلاً عن احكام متنوعة ومخالفين للقانون ، بالإضافة الى ضبط عدد من الاسلحة والاعتدة المختلفة".