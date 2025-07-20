ميسان.. الإطاحة بـ"محتال" سرق 300 مليون دينار عبر الماستر كارد

شفق نيوز- ميسان

اعلن قائد شرطة ميسان اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي ، يوم الأحد، الإطاحة بأخطر محتال في المحافظة، سرق مبلغ 300 مليون دينار من خلال سحب قروض وسلف بأسماء مواطنين عبر الماستر كارد الخاص بهم.

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عملية امنية اتسمت بالدقة والمرونة بعد جمع المعلومات ومقاطعتها، تمكنت من خلاها مفارزنا الامنية ضمن قضاء علي الغربي من الإطاحة بمتهم بعد مطاردة بمناطق وعرة، حيث قام المتهم بالالتفاف من خلف احدى الكمائن لكن سرعة الإجراء حالت دون تمكنه من الهروب، مما أدى إلى محاصرته والإطاحة به".

واضاف ان "المتهم كان يعمل في احدى منافذ الكي كارد مستغلاً بساطة المواطنين وثقتهم به، حيث يقوم بسحب سلف وقروض عبر الماستر الخاص بهم دون علمهم، وتكمن من سحب اكثر من (300) مليون دينار عراقي والهروب خارج القضاء".

ولفت المحمداوي الى ان "المتهم مطلوب وفق قاعدة البيانات بـ(13) دعوة قضائية خاصة بعمليات نصب واحتيال راح ضحيتها مجموعة من المواطنين من سكنة قضاء علي الغربي شمال المحافظة"، منوها إلى "اقتياده إلى مركز الاحتجاز الامني لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولياً".