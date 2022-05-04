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ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

Category: أمـن

Date: 2022-05-04T17:37:42+0000
ميسان.. النزاع العشائري يتجدد ويسفر عن ضحايا

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بتجدد النزاع العشائري في محافظة ميسان بعد فضه من قبل الجيش العراقي صباحاً.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن النزاع تجدد في ناحية العزيز بمحافظة ميسان، موضحاً أن حصيلة اولية أسفرت حتى الان عن مقتل رجل واصابة اخر.

وصباح اليوم الاربعاء، قالت قيادة عمليات محافظة جنوبي ميسان، ن قطعاتها شرعت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تجدد نزاع عشائري سابق في ناحية العزيز جنوبي المحافظة.

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان، أن قائد عمليات ميسان وصل على رأس قوة عسكرية لفرض الأمن هناك بعد أن تم فرض طوق امني، كما وجه بالقاء القبض على المنتسببين بهذا النزاع الذي أسفر عن مقتل اثنين من المواطنين.

واكدت قيادة العمليات انها لن تسمح لأي شخص كان بالخلال بالأمن والاستقرار المحافظة، مشدد على أنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن.

وذكر مصدر أمني في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، ان "نزاعا عشائريا عنيفا اندلع في ناحية العزير جنوبي المحافظة بين افراد من عشيرة البخيت أُستخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".

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