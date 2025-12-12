ميسان.. الكشف عن سبب انتشار قوة عسكرية مدرعة ومجلس المحافظة يعلق

شفق نيوز- ميسان

كشف مصدر مطلع في ميسان، يوم الجمعة، عن أسباب انتشار قوة عكسرية مدرعة جنوبي المحافظة، مبيناً أن هناك خطة لفرض القانون بشكل واسع في مدينة العمارة وضواحيها.

وذكر المصدر لوكالة "شفق نيوز"، أن "الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي نشرت أحد أفواجها معززاً بسبع مدرعات في قضاء قلعة صالح جنوبي محافظة ميسان ضمن خطة فرض القانون في القضاء والمناطق المحيطة به ولمنع النزاعات العشائرية التي تكررت في الأونة الأخيرة بشكل كبير".

وبين أن "الفوج العسكري اتخذ من أحد البنايات الرياضية في القضاء مقراً له".

وأضاف أن "اختيار قضاء قلعة صالح كمقر عسكري لهذا الفوج بسبب مركزية القضاء وقربه من بقية المناطق الأخرى كالعزير والكحلاء والمجر ونهر العز وهي مناطق في الغالب تشهد نزاعات عشائرية عنيفة".

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ميسان قاسم عيسى، لوكالة شفق نيوز، أن "عمليات فرض القانون في المحافظة مستمرة وبوتيرة تصاعدية، وهناك نتائج جيدة لفرض الأمن في ميسان".

وأكد أن "بعض المناطق في المحافظة تحتاج إلى جهد استخباري خاص، إضافة إلى جهد عسكري كبير، لذلك تم استدعاء بعض القطاعات الأمنية العسكرية الخاصة لفرض القانون في تلك المناطق المهمة من محافظة ميسان".

ولفت إلى أن "هذه المناطق أصبحت هي بؤرة للتوتر في المحافظة وبعد انطلاق العملية مؤخراً أصبح اليوم الوضع مستتب ومستقر ونحقق النجاحات المطلوبة، لتكون ميسان بيئة آمنة للعيش".