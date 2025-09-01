ميسان.. القبض على 92 مطلوبا بحملة أمنية بحضور وزير الداخلية

شفق نيوز– ميسان

نفذت وزارة الداخلية العراقية، لليوم الثاني على التوالي، بالتنسيق مع قيادة عمليات ميسان وجهاز الأمن الوطني، حملة أمنية واسعة استهدفت أوكار المطلوبين والخارجين عن القانون في المحافظة,

وبحسب بيان للوزارة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، فقد أسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 92 مطلوبًا بتهم متعددة، تشمل الإرهاب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب، وقضايا القتل العمد والاعتداء على الأرواح، وجرائم المخدرات وحيازة وترويج المواد السامة، بالإضافة إلى جرائم الابتزاز وغيرها من الجرائم الجنائية.

وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تحققت بفضل الجهد الاستخباري الدقيق والتنسيق الميداني بين تشكيلاتها وقيادة عمليات ميسان والأمن الوطني، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر الخط الساخن 911 أو المراكز الأمنية المنتشرة في المحافظة.

في سياق متصل، واصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري جولاته التفقدية على مديريات وأقسام الشرطة في ميسان، حيث تفقد اليوم الاثنين، قسم شرطة المجر الكبير التابع لمديرية شرطة جنوب المحافظة، وعقد اجتماعاً مع الضباط للاطلاع على سير العمل.

ووجّه الوزير الذي وصل المحافظة أمس، بتوفير الدعم اللوجستي والموارد البشرية والعجلات الحديثة، وتذليل المعوقات لضمان نجاح العمل الأمني، مؤكداً على تطبيق أوامر إلقاء القبض بحق المطلوبين وتنفيذ خطة الأمن المناطقي بكفاءة لتعزيز الأمن والاستقرار، وزيادة ثقة المواطنين بالإجراءات الأمنية المتبعة.