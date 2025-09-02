ميسان.. القبض على 7 متهمين بقتل قاضٍ مختص بقضايا المخدرات

شفق نيوز- ميسان

أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على سبعة أشخاص متهمين بقتل أحد القضاة المختصين بقضايا المخدرات، ضمن عمليات فرض القانون الجارية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية في ميسان وضمن عمليات فرض القانون في المحافظة، ألقت القبض على سبعة متهمين متهمين بقتل القاضي المختص بقضايا المخدرات (أحمد فيصل) في العام 2022".

وأضاف أن "عملية الاعتقال حصلت في منطقة المزبانية الواقعة على طريق بغداد - ميسان شمال مدينة العمارة مركز المحافظة".