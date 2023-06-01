ميسان.. القبض على 4 متهمين استخدموا المتفجرات لاستهداف محطات الوقود وابتزاز المواطنين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس، إلقاء القبض على مجموعة من المتهمين قاموا باستهداف محطات الوقود في ميسان.

وذكر بيان للخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "نتيجة متابعة مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لانشطة العناصر الإرهابية التي ترعب المواطنين وتقوم بابتزازهم ماديا مستخدمة أساليب إجرامية خطيرة فقد تمكنت مفارز الوكالة من القبض على اربعة متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 ارهاب في محافظة ميسان بعمليات وقضايا منفصلة".

وأضاف البيان؛ أن المتهمين الاربعة "استهدفوا دور مواطنين ومحطات للوقود ومحال باستخدام الرمانات اليدوية والعبوات واطلاق النار والغرض من ذلك ابتزازهم ماليا وأخذ الإتاوات"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اصوليا بحقهم".